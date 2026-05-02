Homem é preso após furtar bicicleta em Icaraí, Niterói

Um homem foi preso na tarde deste sábado (2) após furtar uma bicicleta em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM realizavam patrulhamento pela Rua Domingues de Sá, na altura da Rua Geraldo Martins, por volta das 14h40, quando foram alertados por populares sobre um furto em andamento.

Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram deter o suspeito em flagrante, junto com a vítima. Com ele, foi apreendido um alicate, que teria sido utilizado na ação criminosa. Ainda segundo a PM, o homem, de 27 anos, possui diversas anotações criminais por crimes como furto, receptação, lesão corporal, tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, além de uso e posse de entorpecentes.

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A bicicleta foi recuperada e devolvida à vítima. O caso foi encaminhado para a 77ª DP (Icaraí), onde a ocorrência foi registrada.