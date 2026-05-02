PF cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeito de liderar esquema internacional de tráfico de animais silvestres
Indíviduo, cidadão dos Estados Unidos, teve itens pessoais apreendidos para instrução da investigação
min de leitura | Escrito por Redação | 02 de maio de 2026 - 12:07
Nesta sexta-feira, (1º), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão pessoal em desfavor de cidadão norte-americano, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.
A ação é desdobramento de investigação conduzida pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, que apura o tráfico internacional de micos-leões-dourados e outras espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.
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O material arrecadado, que inclui aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos, será submetido à perícia técnica para a extração de dados e análise da cadeia criminosa transnacional.