PF cumpre mandado de busca e apreensão contra suspeito de liderar esquema internacional de tráfico de animais silvestres

​A ação é desdobramento de investigação conduzida pela Polícia Federal no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

​A ação é desdobramento de investigação conduzida pela Polícia Federal no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira, (1º), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão pessoal em desfavor de cidadão norte-americano, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

​A ação é desdobramento de investigação conduzida pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, que apura o tráfico internacional de micos-leões-dourados e outras espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.

Leia também:

Professor da UFRJ é encontrado na comunidade da Mangueira, no Rio

“Gêmeo” de José Loreto já ultrapassa a marca de 190 mil seguidores

O material arrecadado, que inclui aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos, será submetido à perícia técnica para a extração de dados e análise da cadeia criminosa transnacional.