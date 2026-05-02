Niterói, São Gonçalo e Itaboraí: novos comandos da PM apresentam primeiros resultados após 30 dias

Três batalhões da Polícia Militar na Região Metropolitana passaram por troca de comando - Foto: Reprodução/ Google Street View

Três batalhões da Polícia Militar na Região Metropolitana passaram por troca de comando - Foto: Reprodução/ Google Street View

Três batalhões da Polícia Militar na Região Metropolitana passaram por troca de comando no fim de março e divulgaram os primeiros resultados operacionais após cerca de 30 dias de atuação. Os dados incluem prisões, apreensões de armas e drogas, além de ações de combate ao crime nas áreas de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

No 7º BPM (São Gonçalo), o tenente-coronel Bruno Schorcht, que assumiu o comando no dia 27 de março, apresentou números que apontam 46 presos, 18 armas de fogo apreendidas, além de 7.938 unidades de entorpecentes recolhidas. O batalhão também registrou a recuperação de 31 veículos no período.

No 7º BPM (São Gonçalo), o tenente-coronel Bruno Schorcht | Foto: Divulgação/PMERJ

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Já no 12º BPM (Niterói), sob o comando do tenente-coronel Júlio César da Silva Castro, de 48 anos, que assumiu oficialmente no dia 30 de março, o balanço mensal aponta 144 presos e a apreensão de 14 fuzis. Ao todo, foram retirados de circulação 39 pistolas, cinco revólveres e uma espingarda, além de dois artefatos explosivos e três simulacros de arma de fogo. As equipes também apreenderam 814 munições e cerca de 91,2 quilos de entorpecentes. Ainda segundo o levantamento, houve dois registros de letalidade violenta no período.

12º BPM (Niterói), sob o comando do tenente-coronel Júlio César da Silva Castro, de 48 anos | Foto: Divulgação/PMERJ

No 35º BPM (Itaboraí), o comando passou a ser exercido pelo tenente-coronel Emerson José da Silva Moura, também no dia 30 de março. Em 30 dias de atuação, o batalhão contabilizou 86 presos, 22 quilos de drogas apreendidas e a remoção de 52 toneladas de barricadas. Além disso, foram apreendidos três fuzis, 13 armas de fogo de pequeno porte e cinco réplicas.

No 35º BPM (Itaboraí), o comando passou a ser exercido pelo tenente-coronel Emerson José da Silva Mour | Foto: Divulgação/PMERJ

As ações fazem parte das estratégias adotadas pelos novos comandantes para reforçar o policiamento e combater a criminalidade nas regiões atendidas pelos batalhões.

Sob supervisão de Marcela Freitas