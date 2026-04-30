PM prende 4 do CV após ameaças à Equipes de Demolição na Comunidade do Brejal, em São Gonçalo

Equipe do 7ºBPM estava realizando uma operação de retirada de barricadas na RJ-104 - Foto: Divulgação

Equipe do 7ºBPM estava realizando uma operação de retirada de barricadas na RJ-104 - Foto: Divulgação

Uma equipe do 7ºBPM (São Gonçalo) prendeu 4 homens armados, acuasados pela polícia de integrar o Comando Vermelho após denúncia vindas de moradores da Comunidade do Brejal, na manhã desta quinta-feira(30). Além da prisão, foram apreendidos material entorpecente e armamentos.

Segundo a PM, os policiais do 7ºBPM estavam em uma ação para retirada de barricadas na Rodovia Estadual RJ-104,quando moradores da região disseram que viram homens armados querendo fazer um ataque às equipes de demolição na área. Com as informações os policiais procederam para dentro da Comunidade do Brejal para a ação.

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A equipe conseguiu realizar um cerco tático nos criminosos e cumprir a prisão. Além dos quatro criminosos presos, foram apreendidos um fuzil, duas pistolas, uma granada e material entorpecente.

Após a prisão, outros suspeitos atravessaram um caminhão na RJ-104, próximo o Marambaia, para fechar a via, mas o caminhão foi retirado por policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN).