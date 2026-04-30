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Polícia Civil faz operação contra roubo de carros e cargas no Jardim Catarina

Durante ação, criminosos resistiram e houve troca de tiros. Ninguém foi preso

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 30 de abril de 2026 - 18:06
Criminosos deixaram material para trás após troca de tiros
Criminosos deixaram material para trás após troca de tiros -

Agentes da 74ªDP (Alcântara) realizaram, nesta quinta-feira (30), em São Gonçalo, a 2ª fase da operação Vassourada, no contexto da operação Torniquete, que tem objetivo de reprimir os crimes de roubo de veículos e de cargas. A ação foi realizada no bairro Jardim Catarina. Um revólver foi apreendido.

Segundo informações da Polícia Civil, após a realização da primeira fase da operação, no último dia 27, os agentes coletaram informações que apontavam um local que seria usado por crimosos como esconderijo de armamentos, drogas e objetos de comunicação e também como local de fuga.

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Com base nas informações, os policiais foram até a Rua Padre Vieira e foram recebidos a tiros. Após o confronto, os criminosos recuaram, deixando diversos materiais para trás. Os agentes apreenderam um revólver, 40 munições, quatro carregadores de fuzil, 462 pinos de cocaína, 20 tabletes de maconha, 34 frascos de cheirinho da loló, um celular, dois rádios comunicadores e um caderno de anotações.

Imagem ilustrativa da imagem Polícia Civil faz operação contra roubo de carros e cargas no Jardim Catarina

Todo material foi levado para a delegacia de Alcântara (74ªDP).

Tags:

Operação Vassourada Polícia Civil São Gonçalo

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