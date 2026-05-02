Homem é preso por tentar vender caipirinha a R$ 1,8 mil em Copacabana

Um homem foi preso depois de tentar comercializar uma caipirinha por R$ 1,8 mil, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (1º). A prisão aconteceu ainda na faixa de areia, perto do espelho d’água, na praia de Copacabana, considerada um dos principais pontos turísticos da Zona Sul. O homem foi levado à 12ª DP (Copacabana).

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), a vítima estaria desnorteada e teria sido obrigada por algumas pessoas a realizar o pagamento da bebida para poder sair do local. Os agentes conseguiram efetuar a prisão do suspeito de extorsão, porém, boa parte dos outros acusados conseguiu deixar o local.

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A ocorrência foi registrada durante a chamada “Operação Tatuí”, que é uma ação preparatória para o evento do “Todo Mundo no Rio”.

Pouco antes da prisão do suspeito, os agentes já haviam apreendido 12 garrafas de destilados, carrinhos e outros tipos de estruturas. Além disso, dois acampamentos foram desmontados.

A pasta informou também que a ação ocorreu com a intenção de encontrar materiais e produtos enterrados ou colocados estrategicamente nas areias.

Durante as ações, também houve a participação de agentes da Guarda Municipal e da Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro (Comlurb).