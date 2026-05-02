'Jogador' é preso em São Gonçalo

Um homem, conhecido como ‘Jogador’, apontado como líder do tráfico de drogas da Comunidade Miguel Pinto, em São Gonçalo, foi preso na madrugada deste sábado (2), pelos policiais do 1º BPM (São Gonçalo)

A corporação informou que policiais militares foram ao local depois de receberem denúncias de movimentação suspeita próximo ao bairro Zé Garoto. Ao longo dos trabalhos de buscas, encontraram o homem, utilizando uma tornozeleira eletrônica e um rádio transmissor.

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Ele foi conduzido à 73ª DP (Neves).