Fim de semana terá 17 praias recomendadas ao banho nas zonas sudoeste e sul do Rio de Janeiro

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem - Foto: Divulgação

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem - Foto: Divulgação

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (30/4), traz 17 praias recomendadas ao banho nas zonas sudoeste e sul do Rio de Janeiro no sexta-feira e no fim de semana (1º, 2 e 3/5).

As praias liberadas são Grumari, Prainha, Recreio, Barra da Tijuca (menos no Quebra mar, em frente à Rua Sargento João de Faria e em frente ao 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros), Pepino, São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Urca, Flamengo e Gloria.

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Está desaconselhado o banho nas Praias de Barra de Guaratiba, Pontal de Sernambetiba e de Botafogo.

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Gragoatá, Flechas, Icaraí, Jurujuba, Eva, Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

O banho não está recomendado nas praias da Boa Viagem, São Francisco e Charitas.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br).