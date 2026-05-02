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Benny Briolly leva caravana “Libera Meu Xixi” ao Barra Shopping em protesto contra caso de transfobia com atriz Cássia Kiss

Ato reúne mulheres trans e apoiadores após episódio envolvendo Roberta Santana e a atriz; manifestação saiu do Centro do Rio rumo à Zona Oeste nesta sexta (1º)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de maio de 2026 - 08:28
O protesto contou ainda com o apoio de diversos coletivos e organizações
O protesto contou ainda com o apoio de diversos coletivos e organizações -

A ativista e vereadora Benny Briolly realizou, nesta sexta-feira (1º), mais uma edição da caravana “Libera Meu Xixi”, desta vez com destino ao Barra Shopping, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mobilização foi organizada como resposta ao caso de transfobia ocorrido no último fim de semana no local, envolvendo a mulher trans Roberta Santana e a atriz Cássia Kis.

A concentração aconteceu no Centro do Rio de Janeiro, de onde o grupo partiu no início da tarde em direção ao shopping. A ação reuniu mulheres trans, ativistas e apoiadores da causa LGBTQIAPN+, com o objetivo de promover conscientização e denunciar a violação de direitos básicos, como o uso de banheiros de acordo com a identidade de gênero.

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O protesto contou ainda com o apoio de diversos coletivos e organizações, entre eles: Fórum TT, Rede Trans UERJ, Rede Trans UFF, Nação Alarde, Aliança Nacional, Rede Trans UFRJ, Com Axé e Coragem, Aliança Nacional LGBTIA+, Minha Criança Trans, Rede Trans Brasil e Casas de Axé.

Inspirada em atos anteriores liderados por Benny, a caravana “Libera Meu Xixi” tem como proposta percorrer diferentes cidades e espaços onde ocorram episódios de discriminação contra pessoas trans. O movimento inclui manifestações simbólicas, uso de faixas e falas públicas para reforçar a importância da garantia de direitos e da dignidade dessas pessoas.

O protesto desta sexta ocorre poucos dias após Roberta Santana registrar uma queixa-crime na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), no Centro do Rio, denunciando ter sido impedida de utilizar o banheiro feminino do Barra Shopping após a intervenção de Cássia Kis. Segundo relato, a situação gerou constrangimento público e exposição indevida.

Benny Briolly, que acompanha o caso desde o início, também acionou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e tem prestado apoio à vítima. Para a vereadora, a caravana reforça o compromisso de enfrentar situações de violação de direitos. “Onde houver ataque à dignidade de pessoas trans, estaremos presentes, denunciando e exigindo respeito. Essa luta é por existência, por cidadania e por humanidade”, afirmou.

Tags:

“Libera Meu Xixi” Barra Shopping benny briolly Cássia Kiss Transfobia

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