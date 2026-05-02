Operação Tolerância Zero contra motos barulhentas aborda quase 700 motos nesta semana

A Operação Tolerância Zero é resultado dos esforços do poder público para garantir a aplicação das leis contra motos barulhentas pela cidade - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

A Operação Tolerância Zero é resultado dos esforços do poder público para garantir a aplicação das leis contra motos barulhentas pela cidade - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

A Operação Tolerância Zero segue tomando conta das ruas da cidade de São Gonçalo. Realizada semanalmente pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, a operação tem como objetivo combater motos com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa. Apenas nesta semana, foram realizadas quase 700 abordagens, com mais de 100 autos de infração emitidos. Uma operação aconteceu na terça-feira (28) e outra na quinta-feira (30) nos bairros Zé Garoto, próximo ao Clube Tamoio, e no Alcântara, respectivamente.

A Operação Tolerância Zero é resultado dos esforços do poder público para garantir a aplicação das leis contra motos barulhentas pela cidade, atendendo também à solicitações da população. Durante a ação, as motos passam por um teste com o decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Em caso negativo, a moto é removida ao Pátio Municipal.

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Na operação de terça-feira (28), foram abordadas 369 motos, com dez delas sendo removidas ao Pátio Municipal: quatro reprovadas no teste com o decibelímetro, três sem placa e outras três após seus motoristas tentarem se evadir. Foram emitidos 51 autos de infração.

Já na quinta-feira (30), foram abordadas 320 motos, com nove delas sendo removidas ao Pátio Municipal: três reprovadas no teste com o decibelímetro, três sem placa e três após seus motoristas tentarem se evadir.

"Estamos sempre pelas ruas, com ações semanais, atuando na organização no trânsito. É muito importante que os motociclistas entendam que estamos checando escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa, garantindo que a lei seja cumprida. A poluição sonora causada pelas motos com escapamentos indevidos é incômoda e poda causar problemas no trânsito e na saúde da população. Quando começamos as ações, há mais de um ano, vimos como era grande o número de inflações no trânsito, que já diminuíram porque, além da abordagem, conscientizamos os motoristas nas ações da Operação Tolerância Zero", disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

A ação conta com o apoio de agentes do programa Segurança Presente, do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal.