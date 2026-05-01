Reino Unido eleva nível de ameaça terrorista e diz que atentado é “altamente provável”

O governo do Reino Unido elevou o nível de ameaça terrorista para “grave”, o segundo mais alto em uma escala oficial de cinco níveis. Na prática, a medida significa que um atentado é considerado “altamente provável” no país.

A decisão foi anunciada pelo Centro Conjunto de Análise de Terrorismo (JTAC) e divulgada nesta sexta-feira (1º), dois dias após um ataque a faca no bairro de Golders Green, em Londres, que deixou duas pessoas feridas. O caso é tratado pelas autoridades como ato terrorista.

Segundo o governo britânico, o aumento do nível de alerta não se deve apenas a esse episódio, mas a um crescimento gradual das ameaças nos últimos meses. Entre os principais riscos estão ações ligadas a extremismo islâmico e também à extrema direita, que vem ganhando força no país.

Ainda de acordo com as autoridades, o cenário atual envolve desde planejamento de ataques até processos de radicalização, tanto pela internet quanto fora dela. O comunicado oficial destaca que o país enfrenta uma ameaça “complexa e diversificada”, com diferentes motivações ideológicas.

O primeiro-ministro Keir Starmer classificou o ataque recente como “profundamente preocupante” e reforçou que o governo vai intensificar medidas de segurança, principalmente para proteger comunidades judaicas, que estão entre os possíveis alvos.

Com a mudança, as autoridades orientam que a população redobre a atenção em locais públicos, como escolas, hospitais, igrejas, pontos turísticos e sistemas de transporte. Também há recomendação para denunciar qualquer atividade suspeita.