Polícia investiga morte de casal como possível execução por engano no Recreio

Um casal identificado como Ygor Dante Santos e Ariane Anselmo Cortes, que estava grávida de seis meses, foi morto a tiros no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (30), quando criminosos armados efetuaram diversos disparos contra o casal e fugiram em seguida.

Segundo relatos, os suspeitos chegaram em uma moto vermelha e atiraram várias vezes. A maior parte dos disparos atingiu a região do abdômen de Ariane, que chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ygor morreu ainda no local.

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Familiares afirmam que o casal não tinha nenhum envolvimento com atividades criminosas. Eles eram moradores de Vargem Grande e estavam na região apenas para buscar uma encomenda do chá revelação do bebê.

A principal linha de investigação trabalha com a hipótese de execução por engano. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança e ouve testemunhas para identificar os autores. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).