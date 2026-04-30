Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de jovem em São Gonçalo

Jovem, que tinha Transtorno de Espectro Autista (TEA), foi encontrada morta depois de sair de um culto, com marcas de violência no rosto e na cabeça - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Jovem, que tinha Transtorno de Espectro Autista (TEA), foi encontrada morta depois de sair de um culto, com marcas de violência no rosto e na cabeça - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (30), um cartaz para auxiliar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos responsáveis envolvidos na morte de Jennifer Barbosa, de 27 anos, encontrada morta na manhã da quarta-feira (22), na Estrada Santa Isabel, região que liga Engenho do Roçado ao bairro Ipiíba, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo relatos de amigos e familiares, na terça (21), Jeniffer havia participado de um culto religioso em uma igreja no bairro Rio do Ouro, região próxima a sua casa. Após o término do culto, ela deixou o local caminhando em direção à residência, em um trajeto estimado em cerca de 20 minutos, mas não chegou ao destino. O desaparecimento mobilizou familiares, que iniciaram buscas ainda durante a noite e ela foi encontrada morta no dia seguinte, com marcas de violência no rosto e na cabeça e com a bíblia ainda na mão.

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A jovem tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições mentais que faziam com que ela parecesse ter apenas oito anos, mesmo com 27 anos de idade. Além disso, Jennifer também sofria com epilepsia e tomava remédios controlados por conta da doença.

A DHNSGI assumiu o caso, e realizou diversas diligências no bairro Rio do Ouro e agentes da especializada buscam informações que possam levar a autoria do crime e sua motivação.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a identificação e localização dos envolvidos, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido