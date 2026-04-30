Cuidadora morta em incêndio é enterrada sob forte comoção em São Gonçalo

O sepultamento ocorreu por volta das 12h30 e reuniu familiares e amigos, que estavam bastante abalados - Foto: Layla Mussi

O sepultamento ocorreu por volta das 12h30 e reuniu familiares e amigos, que estavam bastante abalados - Foto: Layla Mussi

O corpo da cuidadora de idosos Ana Lúcia Alves, de 64 anos, foi enterrado no início da tarde desta quinta-feira (30), no Cemitério de São Gonçalo, no Centro do município. O sepultamento ocorreu por volta das 12h30 e reuniu familiares e amigos, que estavam bastante abalados. Durante a despedida, os parentes preferiram não falar com a imprensa. Ana Lúcia deixou dois filhos, além de netos. Segundo informações, a filha da vítima chegou a passar mal minutos antes do enterro.

Ana Lúcia foi vítima de um incêndio criminoso dentro da própria residência. De acordo com as investigações, o principal suspeito é o companheiro dela, Fábio Luciano, com quem mantinha um relacionamento há cerca de cinco meses. Os dois teriam se conhecido por meio de um aplicativo de namoro e, como a idosa morava sozinha, ele ia a casa dela com frequência.

Durante a despedida, os parentes preferiram não falar com a imprensa | Foto: Layla Mussi

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Segundo relatos de vizinhos, o homem foi visto com um botijão de gás indo em direção ao quarto da vítima pouco antes do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao controlar as chamas, Ana Lúcia já estava carbonizada.

Após o crime, o suspeito foi agredido por moradores revoltados do lado de fora da residência. Ele foi socorrido sob custódia e, posteriormente, preso em flagrante por incêndio seguido de morte, após ser contido por vizinhos até a chegada da polícia. O caso é investigado pela 73ª DP (Neves), que apura as circunstâncias e motivações do crime.