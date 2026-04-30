Motociclista morre atropelado por caminhão da Enel em Duque de Caxias; Vídeo

Um motociclista identificado como João Gabriel Cristóvão de Souza, de 19 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão da Enel no bairro da Taquara, em Duque de Caxias, na madrugada desta quinta-feira (30). As imagens das câmeras de segurança mostram que o motorista trafega em alta velocidade pela Avenida Automóvel Clube e perde o controle do veículo ao passar por um quebra-molas. Logo depois, atinge a vítima, que estava parada no canto da pista.

De acordo com informações iniciais, o motociclista parou na via para verificar um problema em sua moto. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro, mas o jovem não resistiu aos ferimentos.

Leia também:

Explosão em churrasco deixa três feridos, incluindo mestre-sala da Grande Rio, em Duque de Caxias; Vídeo

Chihuahua morre após ataque de cadela solta em Icaraí



O caso está sendo investigado pela 62ª DP (Imbariê). Segundo a Polícia Civil, o motorista e seu ajudante prestaram depoimento na distrital e os automóveis passarão por perícia. Em nota, a Enel afirmou que acompanha as providências de apoio e acolhimento aos familiares da vítima.

"A Enel Rio lamenta profundamente o acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, envolvendo um veículo de uma empresa prestadora de serviços e um motociclista. A distribuidora acompanha, junto à empresa parceira, as providências de apoio e acolhimento aos familiares", comunicou a empresa.





Reprodução - Redes Sociais