Polícia Civil prende liderança do Comando Vermelho ligada ao roubo de veículos no Rio
Ação desta quinta (30) faz parte da segunda fase da segunda fase da “Operação Torniquete”
Em uma ação cirúrgica, policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam, nesta quinta-feira (30), uma liderança do Comando Vermelho apontada como peça-chave na engrenagem criminosa voltada ao roubo de veículos na Região Metropolitana e na Baixada Fluminense. Ele foi capturado em um imóvel no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio. A ação, que integra a “Operação Torniquete”, contou com o apoio de agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).
De acordo com as investigações, o narcotraficante exercia papel estratégico na articulação dessas atividades ilícitas, sendo responsável por organizar e manter o funcionamento do esquema criminoso.
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Os agentes apuraram que, entre suas funções, estavam o pagamento imediato aos executores de roubos por cada veículo levado ao Chapadão, a coordenação da retirada de rastreadores e da clonagem dos automóveis, além da intermediação de negociações com empresas de proteção veicular e seguradoras para devolução dos veículos.
Ainda segundo as investigações, o preso atuava diretamente na ligação entre criminosos e associações de proteção veicular, viabilizando o chamado “resgate” dos automóveis subtraídos. A prática contribui para a retroalimentação da atividade criminosa e fortalece a atuação de grupos envolvidos nesse tipo de negociação ilegal.
A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 900 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em mais de R$ 52 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueios de bens e valores.