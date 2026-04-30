Câmeras da Prefeitura de Niterói ajudam a identificar motoboy que aterrorizava pedestres

Informações levantadas pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e pelo Centro de Controle de Operações da NitTrans subsidiaram as investigações da Polícia Civil e contribuíram diretamente para o avanço do caso - Foto: Reprodução

Informações levantadas pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e pelo Centro de Controle de Operações da NitTrans subsidiaram as investigações da Polícia Civil e contribuíram diretamente para o avanço do caso - Foto: Reprodução

A atuação integrada entre a Prefeitura de Niterói e as forças de segurança pública foi fundamental para a identificação de um motoboy investigado por colocar em risco pedestres nas ruas da cidade. Informações levantadas pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e pelo Centro de Controle de Operações da NitTrans subsidiaram as investigações da Polícia Civil e contribuíram diretamente para o avanço do caso.

A partir do monitoramento e do trabalho de inteligência da Prefeitura de Niterói, foi possível mapear o perfil do suspeito, que divulgava nas redes sociais vídeos com manobras perigosas e infrações de trânsito. O material foi repassado à 76ª DP (Niterói), que deu sequência às apurações e identificou o investigado.

“O trabalho integrado entre a Prefeitura de Niterói e as forças de segurança mostra a importância da tecnologia e do monitoramento inteligente. As câmeras do Cisp foram fundamentais para identificar esse comportamento irresponsável e garantir uma resposta rápida, protegendo a população e reforçando a segurança viária na cidade”, destacou o secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas.

Na manhã desta quinta-feira (30), agentes da Polícia Civil deflagraram a Operação Via Segura e cumpriram mandado de busca e apreensão contra o suspeito, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O caso reforça a importância dos investimentos da Prefeitura de Niterói em tecnologia e monitoramento urbano, com o Cisp atuando de forma estratégica na prevenção e combate a irregularidades, contribuindo para um trânsito mais seguro e para a proteção da população.

Segundo o presidente da NitTrans, Nelson Godá, o motociclista vinha sendo monitorado após registros de comportamento perigoso nas vias da cidade.

“Conseguimos identificar esse motociclista que vinha circulando pelas ruas empinando a moto e assustando pedestres. Em alguns casos, ele também arremessava artefatos explosivos para provocar susto nas pessoas. Esse tipo de conduta coloca em risco pedestres e motoristas e também configura infrações graves de trânsito, passíveis de multas e outras penalidades previstas em lei. A articulação entre os órgãos é fundamental para identificar os responsáveis, coibir práticas perigosas nas vias da cidade e reforçar que o respeito às regras de trânsito é essencial para a segurança de todos”, afirmou Nelson Godá.

Em vídeos publicados na internet, o motociclista pilotava em velocidade incompatível com a via e realizava manobras de exibição, como “grau”, colocando em risco a segurança de pedestres e demais usuários da via. Em algumas gravações, ele também aparece arremessando artefatos explosivos próximos a pessoas que circulavam pelo local.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o autor pode ser indiciado pelos crimes previstos nos artigos 308 e 311 que tratam de participação em exibição de manobra perigosa e condução de veículo em velocidade incompatível com a segurança da via, além do artigo 251 do Código Penal Brasileiro, que tipifica o crime de explosão.

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De acordo com a legislação, participar de corridas, disputas ou exibições de perícia não autorizadas em via pública pode resultar em pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da carteira de habilitação, podendo ser agravada em caso de lesão grave ou morte. Já o crime de explosão prevê pena de reclusão de três a seis anos, além de multa.

CISP - O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) opera com mais de 500 câmeras e um sistema de Cercamento Eletrônico que monitora todas as entradas e saídas do município. A ferramenta utiliza inteligência artificial para identificar veículos com registro de roubo, furto ou envolvimento em práticas criminosas, e é um pilar fundamental na redução dos índices de criminalidade.

Em breve, o sistema será ampliado em cerca de 40%, passando para mais de 800 câmeras de monitoramento. A nova fase do CISP incluirá a adoção de reconhecimento facial e novas ferramentas de inteligência artificial. Além disso, o projeto prevê a instalação de câmeras de alta resolução e com visão 360 graus, além de recursos avançados de análise de dados, reforçando a prevenção e a investigação de crimes no município.