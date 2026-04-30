Operações da PM em Niterói terminam com apreensões de drogas e arma

Policiais do 12º BPM realizaram duas ações na quarta-feira (29) em comunidades de Niterói, com apreensão de drogas, arma de fogo e captura de suspeitos.

A primeira ação ocorreu no fim da tarde, por volta das 17h50, na comunidade da Brasília, no bairro Engenhoca. Durante patrulhamento ostensivo voltado à repressão de roubos e à verificação de denúncia recebida pelo Disque-Denúncia, os policiais se depararam com diversos indivíduos comercializando entorpecentes. Após cerco tático, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Com ele, foram encontrados 283 pinos de cocaína, 247 invólucros de maconha, 121 pedras de crack, cinco radiotransmissores e R$ 98 em espécie. Outros suspeitos conseguiram fugir para uma área de mata.

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Horas depois, já à noite, por volta das 21h50, uma nova operação foi desencadeada na comunidade da Vila Ipiranga, no Fonseca, desta vez após denúncia que apontava uma suposta situação de cárcere envolvendo um funcionário da prefeitura, que estaria sob ameaça de execução. Durante a incursão na Travessa Francisco Borges, as equipes novamente encontraram indivíduos envolvidos com o tráfico.

As duas ocorrências foram encaminhadas para a 78ª DP | Foto: Divulgação

Após novo cerco tático, um suspeito foi preso em posse de uma pistola calibre 9 milímetros, além de material entorpecente ainda não contabilizado e dois radiotransmissores. Apesar da gravidade da denúncia inicial, buscas realizadas na comunidade não confirmaram a existência da vítima mencionada.

As duas ocorrências foram encaminhadas para a 78ª DP (Fonseca), onde os casos seguem em investigação.