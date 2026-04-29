Câmeras flagram furto de carro em São Gonçalo; criminosos usam veículo idêntico na ação

Câmeras de segurança flagraram a ação de criminosos que furtaram um carro modelo Logan, de cor branca, no bairro Mutuá, em São Gonçalo, na madrugada desta quarta-feira (29).

O crime aconteceu em poucos minutos. As imagens mostram um veículo com as mesmas características se aproximando e parando ao lado do carro estacionado. Um dos suspeitos desce, se abaixa próximo à porta e, em pouco tempo, consegue abrir o automóvel. Em seguida, ele entra no veículo e foge junto com os comparsas.

Na mesma madrugada, outro caso semelhante foi registrado na cidade. O professor de história Tiago Nogueira, de 36 anos, teve o carro, também um Logan branco, furtado na Rua Mário Martins, no bairro Galo Branco. Ele contou que percebeu o crime ao sair para trabalhar. “Desci para pegar o carro e ir para o trabalho, mas ele não estava mais lá”, disse. Ao registrar a ocorrência, Tiago encontrou o dono do veículo levado no Mutuá e viu as imagens do furto. Segundo ele, o carro utilizado pelos criminosos é muito parecido com o seu.

“A gente viu o vídeo e chamou atenção o fato de ser o mesmo modelo. Suspeito que o carro usado no furto possa ser o meu”, afirmou.

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O professor também destacou que nunca tinha presenciado esse tipo de crime na região e criticou a falta de policiamento. “Foi a primeira vez que aconteceu algo assim por aqui. Não há policiamento”, relatou. O veículo de Tiago, de placa PZT4D50, possui seguro.

De acordo com a Polícia Civil, uma das práticas comuns em furtos desse tipo é o uso de equipamentos eletrônicos capazes de destravar e ligar veículos sem a chave. O caso foi registrado na 74ªDP (Alcântara) e segue sob investigação.

Renata Sena