Homem morre em desabamento de casa em São Gonçalo

O corpo foi encaminhado ao IMl de Tribobó - Foto: O SÃO GONÇALO

O corpo foi encaminhado ao IMl de Tribobó - Foto: O SÃO GONÇALO

Um homem morreu em um desabamento de uma casa na Rua Francisco Braga, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, nesta terça-feira (28).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 18h30 para a área. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima sem vida.

Leia também:

Guarda Municipal prende homem que furtou fios e invadiu obra no Alcântara

Botafogo vence o Independiente Petrolero por 3 a 0 em jogo tranquilo no Rio

O corpo da vítima foi removido e depois encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

A Defesa Civil esteve no local, que foi totalmente interditado. Durante a manhã desta quarta-feira (29), uma nova vistoria será realizada para avaliar possíveis riscos.

Até o momento, não se sabe o que teria causado o desabamento do imóvel.