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Homem morre em desabamento de casa em São Gonçalo

O homem foi encontrado sem vida

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de abril de 2026 - 09:23
O corpo foi encaminhado ao IMl de Tribobó
O corpo foi encaminhado ao IMl de Tribobó -

Um homem morreu em um desabamento de uma casa na Rua Francisco Braga, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, nesta terça-feira (28). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 18h30 para a área. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima sem vida.

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O corpo da vítima foi removido e depois encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.

A Defesa Civil esteve no local, que foi totalmente interditado. Durante a manhã desta quarta-feira (29), uma nova vistoria será realizada para avaliar possíveis riscos.

Até o momento, não se sabe o que teria causado o desabamento do imóvel.

Tags:

Amendoeira Casa desaba homem morre em desabamento

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