Homem morre em desabamento de casa em São Gonçalo
O homem foi encontrado sem vida
Um homem morreu em um desabamento de uma casa na Rua Francisco Braga, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, nesta terça-feira (28).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 18h30 para a área. Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima sem vida.
Leia também:
Guarda Municipal prende homem que furtou fios e invadiu obra no Alcântara
Botafogo vence o Independiente Petrolero por 3 a 0 em jogo tranquilo no Rio
O corpo da vítima foi removido e depois encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.
A Defesa Civil esteve no local, que foi totalmente interditado. Durante a manhã desta quarta-feira (29), uma nova vistoria será realizada para avaliar possíveis riscos.
Até o momento, não se sabe o que teria causado o desabamento do imóvel.