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Guarda Municipal prende homem que furtou fios e invadiu obra no Alcântara

Homem foi detido em flagrante e encaminhado para a 73ª DP (Neves)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de abril de 2026 - 08:46
A prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG)
A prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) -

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta madrugada de terça-feira (28), um homem que estava furtando fios após ele invadir uma obra localizada na Rua Lindolfo Color, no Alcântara. A prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, responsável pelas 440 câmeras de monitoramento instaladas pela cidade.

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As câmeras flagraram o suspeito pulando o muro e invadindo o local. Imediatamente, a Guarda foi acionada e prendeu o homem, que estava com vários fios e um alicate de corte. Ele foi levado para a 74ª DP (Alcântara) e, posteriormente, para a 73ª DP (Neves), onde permanece preso.


Tags:

alcântara Furto de fios guarda municipal

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