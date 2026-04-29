Guarda Municipal prende homem que furtou fios e invadiu obra no Alcântara

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta madrugada de terça-feira (28), um homem que estava furtando fios após ele invadir uma obra localizada na Rua Lindolfo Color, no Alcântara. A prisão foi feita em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, responsável pelas 440 câmeras de monitoramento instaladas pela cidade.

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As câmeras flagraram o suspeito pulando o muro e invadindo o local. Imediatamente, a Guarda foi acionada e prendeu o homem, que estava com vários fios e um alicate de corte. Ele foi levado para a 74ª DP (Alcântara) e, posteriormente, para a 73ª DP (Neves), onde permanece preso.





