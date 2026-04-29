Homem que foi morto após tentativa de assalto voltava de treino de futebol com filho

Um homem identificado como Marcus Vinícius Cerqueira Oliveira, 28 anos, morreu após ser baleado na tarde desta terça-feira (29), durante uma tentativa de assalto na Rua Dulce Rosalina, nas proximidades do estádio de São Januário, em São Cristóvão, na Zona Norte. Marcus voltava com o filho do treino de futebol no momento que foi atingido. A criança, de 7 anos, estava no banco de trás do carro e não ficou ferida.

O menino joga pelo Vasco e costumava ir aos treinos junto do pai. Nas redes sociais, a Escola de futsal infantil Bola de Ouro lamentou o ocorrido “Vinícius no retorno do treino do seu filho foi assaltado e morto pelos bandidos, mesmo na frente do seu filho. O Bola de Ouro lamenta a morte covarde do nosso amigo Vinícius e presta condolências à esposa e a toda a sua família. Uma perda lamentável, covarde e muito difícil para todos nós".

Leia também:

Operação Contenção mira Oruam, a mãe e o irmão

PM apreende três menores por tráfico na Vila Ipiranga, em Niterói





Ainda nas redes, a mãe da criança e esposa da vítima, descreveu o marido como um ótimo pai e agradeceu pelos 13 anos que estiveram juntos. "Eu nunca imaginei na minha vida, que nos separaríamos dessa forma. Estávamos o dia todo falando dos planos para o futuro. E num piscar de olhos, o presente virou de cabeça para baixo. Você sempre será o amor da minha vida. Obrigada por ter cruzado o meu caminho, por ter me dado filhos lindos, obrigada por ter sido o melhor pai do mundo, obrigada por ter sido o meu porto seguro, obrigada por ter cuidado da gente com amor, obrigada por tudo", relatou.

Além da mulher, Marcus deixa dois filhos. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).