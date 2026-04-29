PM apreende três menores por tráfico na Vila Ipiranga, em Niterói

Três adolescentes foram apreendidos na manhã desta quarta-feira (29) durante uma ação policial na comunidade da Vila Ipiranga, no bairro Fonseca, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam monitoramento na região quando identificaram indivíduos em atividade suspeita relacionada ao tráfico de drogas. Durante a ação no local, foi realizado um cerco tático que resultou na apreensão de três menores, com idades entre 16 e 17 anos.

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Com os suspeitos, os policiais encontraram uma pistola, um carregador com 15 munições, além de grande quantidade de entorpecentes, 327 invólucros de maconha, 197 pinos de cocaína e 34 pedras de crack. Também foram apreendidos dois radiotransmissores e R$ 95,50 em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.