Operação Contenção mira Oruam, a mãe e o irmão

O rapper Oruam, a mãe, Márcia Nepomuceno, e o irmão Lucca Nepomuceno, considerados foragidos, são alvos de uma operação da Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (29). A ação busca desmontar o braço financeiro apontado como o responsável pela lavagem de dinheiro do tráfico de drogas da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Durante a operação, são cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos suspeitos, como em Jacarepaguá e na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio. Ao longo das diligências, os agentes prenderam um homem identificado como Carlos Alexandre Martins da Silva, considerado o operador financeiro da mãe do rapper, Márcia Nepomuceno.

A ação policial prendeu Carlos Alexandre Martins da Silva, considerado o operador financeiro da mãe do rapper | Foto: Reprodução

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A ação policial ocorreu após um trabalho de investigação que demorou quase um ano, que desenhou a engrenagem financeira usada pelos criminosos. As informações foram baseadas em dados extraídos de telefones apreendidos e também do cruzamento de registros telemáticos e financeiros.

A partir do trabalho, os agentes conseguiram relatar um mecanismo estruturado de recebimento, pulverização e reinserção de dinheiro ilícito no âmbito econômico formal.

De acordo com os policiais, os valores obtidos pelo tráfico de drogas eram enviados pelas lideranças da facção para operadores financeiros, que praticavam a divisão dos valores através de contas de terceiros e também os utilizavam para o pagamento de despesas, aquisição de bens e ocultação patrimonial.

Além disso, foram encontradas movimentações financeiras que não eram compatíveis com a renda declarada pelos investigados, revelando a origem ilícita dos valores. A investigação também revelou conversas entre Carlos Costa Neves, chamado de “Gardenal”, considerado como uma das principais lideranças do CV, e um miliciano.

As mensagens indicam a influência de Márcio dos Santos Nepomuceno, “Marcinho VP”, como liderança central, apesar de estar preso há anos.

O trabalho de investigação segue, com o objetivo de identificar outros envolvidos no esquema, como possíveis empresas usadas para lavar dinheiro e beneficiários indiretos dos valores.

A ação policial faz parte da “Operação Contenção”, uma iniciativa do Governo do Estado com o objetivo de conter e atacar o avanço territorial da facção criminosa CV. Para isso, o principal está sendo a desarticulação da estrutura financeira, logística e operacional dos criminosos, e efetuar a prisão de traficantes que operam na região.

O saldo da “Operação Contenção”, até o momento, é de 300 pessoas capturadas e outras 136 mortas durante confronto. Além disso, foram apreendidas cerca de 470 armas, sendo 190 fuzis e mais de 51 mil munições.