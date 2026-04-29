Motorista de aplicativo é preso após tentar matar passageiro
A tentativa aconteceu após discussão por cobrança de possíveis danos no interior do veículo; caso aconteceu em Jacarepaguá
Após tentar matar passageiro, motorista de aplicativo foi preso na manhã desta quarta-feira (29). A prisão aconteceu na residência do detido, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste da cidade do Rio de Janeiro.
Leia também:
Operação Contenção mira Oruam, a mãe e o irmão
PM apreende três menores por tráfico na Vila Ipiranga, em Niterói
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, o crime aconteceu no último sábado (25), na região de Vicente de Carvalho. E sua motivação foi uma discussão acalorada entre o motorista e o passageiro, em que uma cobrança de possíveis danos no interior do carro estava sendo feita durante a corrida.
A vítima saiu do veículo e tentou fugir do local, mas o criminoso estacionou o carro e saiu armado, efetuando dois disparos na direção do passageiro. Os tiros acabaram não acertando o alvo.
Segundo agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho), o motorista foi localizado e detido em sua residência. Nela, eles cumpriram um mandado de busca e apreensão, o qual a pistola usada no crime foi apreendida; além do carregador, munições e outros materiais.