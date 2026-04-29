Adolescente que passou mal em escola será sepultada nesta quarta-feira (29), em Niterói

A jovem passou mal dentro da unidade de ensino na manhã de segunda-feira (27) - Foto: Layla Mussi

A jovem passou mal dentro da unidade de ensino na manhã de segunda-feira (27) - Foto: Layla Mussi

O velório da adolescente de 14 anos, estudante da Escola Municipal Francisco Portugal Neves, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, será realizado às 12h desta quarta-feira (29). O sepultamento está previsto para as 14h, no Cemitério São Lázaro, em Itaipu.

Cemitério São Lázaro, em Itaipu | Foto: Reprodução/Google Street View

A jovem passou mal dentro da unidade de ensino na manhã de segunda-feira (27). Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, o socorro médico foi acionado imediatamente. A estudante chegou a ser atendida, mas não resistiu. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte.

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Em nota, a Secretaria Municipal de Educação manifestou profundo pesar pelo ocorrido e prestou solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade escolar neste momento de dor. A pasta também informou que permanece à disposição para oferecer o apoio necessário.