Morte de idosa carbonizada no Gradim tem companheiro como suspeito

A cuidadora de idosos Ana Lúcia Alves, de 64 anos, morreu após ser carbonizada dentro da própria casa, na noite da última segunda-feira (27), na Rua Paul Leroux, no Gradim, em São Gonçalo.

Ana Lúcia morava sozinha, mas havia iniciado, há cerca de cinco meses, um relacionamento com um homem que também estava no imóvel no momento do incêndio. Segundo relatos, ele teria tentado impedir que moradores próximos apagassem as chamas.

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Há informações de que a vítima já havia sido alertada anteriormente sobre o comportamento do companheiro, que teria conhecido na internet. No local, ainda são visíveis marcas do incêndio nas janelas e nas paredes da residência.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) foram acionados para a ocorrência. Testemunhas relataram aos policiais que o homem teria ateado fogo na casa com a vítima dentro.

O homem foi levado à 73ª DP (Neves) | Foto: Arquivo OSG

Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Ana Lúcia no interior do imóvel. O suspeito foi levado a um pronto-socorro após ser agredido por testemunhas e, posteriormente, encaminhado à 73ª DP (Neves). A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como incêndio com resultado morte, e o acusado foi preso.

Até o momento, não foram divulgados o horário e o local de sepultamento da vítima.

