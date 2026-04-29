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‘Pega, ladrão’: Homem é preso após assaltar ônibus no Centro de Niterói

Após o assalto no coletivo da empresa 1001, o homem fugiu, e os passageiros o perseguiram

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 29 de abril de 2026 - 10:07
O homem foi preso por policiais militares
O homem foi preso por policiais militares -

Policiais militares do 12° BPM (Niterói) prenderam um homem acusado de assaltar um ônibus no Centro de Niterói, na madrugada desta quarta-feira (29). O homem foi preso depois de ser perseguido por populares que gritavam ‘pega ladrão’.

O crime ocorreu na esquina das ruas Heitor Carrilho e Saldanha Marinho. Policiais militares realizavam patrulhamento da Operação Anti-Furto, quando perceberam uma correria e foram avisados de que um homem teria acabado de assaltar um ônibus da empresa 1001, que realizava a linha Gávea-Charitas.

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Os relatos são de que o homem fez sinal para o coletivo parar, entrou, mas, quando a porta fechou, anunciou o assalto e ainda fingia que estava armado. Durante a ação criminosa, ele conseguiu pegar o dinheiro do motorista e tentou roubar a bolsa de uma passageira, mas sem êxito. Logo depois, o acusado fugiu do local.

Passageiros correram atrás do acusado e conseguiram chamar a atenção dos policiais. Os militares deram ordem de parada, e o homem foi detido ainda no local. Após a revista, não foi encontrado nada ilícito com o homem.

Ainda de acordo com pessoas que presenciaram o crime, o suspeito jogou fora uma mochila durante a fuga, porém, dentro dela havia apenas roupas. O motorista do coletivo esteve no local e confirmou a narrativa aos agentes.

O homem foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde foi autuado por roubo e permanece preso. O dinheiro levado do ônibus não foi encontrado.


Autor: Reprodução

Tags:

assalto a ônibus empresa 1001 Niterói

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