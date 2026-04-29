Galpão pega fogo no Centro de Niterói

Equipes do Corpo de Bombeiros, de Niterói, foram acionadas e realizaram o trabalho de controle do fogo - Foto: Divulgação

Equipes do Corpo de Bombeiros, de Niterói, foram acionadas e realizaram o trabalho de controle do fogo - Foto: Divulgação

Um galpão pegou fogo no Centro de Niterói, por volta das 5h desta quarta-feira (29). O incêndio ocorreu na esquina das ruas Saldanha Marinho e Professor Heitor Carrilho.

As informações preliminares são de que o incêndio atingiu a parte interna de um depósito localizado em uma região de galpões, depois da Rua Saldanha Marinho. Equipes do Corpo de Bombeiros, de Niterói, foram acionadas e realizaram o trabalho de controle do fogo.

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O incêndio não deixou feridos. Os agentes consideraram o incêndio de pequenas proporções e que ele ficou limitado ao interior do imóvel.

A ocorrência foi finalizada por volta das 6h30, depois da realização do trabalho de combate às chamas e de rescaldo. Ainda não há informações referentes às causas do incêndio, que deverão ser apuradas.