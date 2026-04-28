Botafogo vence o Independiente Petrolero por 3 a 0 em jogo tranquilo no Rio

Partida válida pela Copa Sul-Americana teve amplo domínio do Alvinegro

Escrito por Redação | 28 de abril de 2026 - 21:06
Mateo Ponte fez o gol que abriu o caminho para vitória Alvinegra
O Botafogo confirmou seu amplo favoritismo e venceu o Independiente Petrolero na noite desta terça-feira (28), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Jogando no Estádio Nilton Santos, no Rio, a equipe carioca dominou amplamente a partida e construiu uma vitória segura por 3 a 0.

Desde os primeiros minutos, o Botafogo impôs ritmo intenso e controle das ações. O primeiro gol saiu ainda na etapa inicial, com Mateo Ponte, abrindo o placar aos 14 minutos. Na volta do intervalo, a superioridade alvinegra se manteve, e o segundo gol veio em lance de pressão ofensiva que resultou em gol de Montoro.

O terceiro gol foi marcado por Newton, aos 31 minutos do segundo tempo, em contra-ataque que sacramentou a vitória.

Sem oferecer resistência, o Independiente Petrolero pouco ameaçou e terminou a partida com apenas três finalizações contra mais de trinta do Botafogo.

Com o resultado, o Botafogo chega aos 7 pontos ganhos em três partidas, assumindo a liderança. O Petrolero perdeu sua terceira partida e amarga a lanterna do grupo ainda sem nenhum ponto conquistado.

botafogo Copa Sul-Americana Independiente Petrolero

Matérias Relacionadas