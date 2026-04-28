PM apreende grande quantidade de drogas em Rio Bonito

Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 35ªBPM (Itaboraí) apreenderam uma grande quantidade de drogas, na tarde desta terça-feira (28), no bairro Boqueirão, na cidade de Rio Bonito. Ninguém foi preso na ação.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram até a Rua Vereador Rui Loureiro após informações de inteligência apontarem o local como esconderijo de drogas do tráfico da região.

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No endereço, os policiais localizaram a droga e uma área de mata. Os pacotes com o material estavam enterrados próximo a residência. Não houve resistência de traficantes locais.





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Os policiais apreenderam dezenas de sacos de drogas que estavam prontas para serem comercializadas. O caso foi registrado na 119ªDP (Rio Bonito).