PM apreende grande quantidade de drogas em Rio Bonito
Ação aconteceu com base em informações de inteligência. Não houve resitência de traficantes
Policiais do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do 35ªBPM (Itaboraí) apreenderam uma grande quantidade de drogas, na tarde desta terça-feira (28), no bairro Boqueirão, na cidade de Rio Bonito. Ninguém foi preso na ação.
Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram até a Rua Vereador Rui Loureiro após informações de inteligência apontarem o local como esconderijo de drogas do tráfico da região.
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No endereço, os policiais localizaram a droga e uma área de mata. Os pacotes com o material estavam enterrados próximo a residência. Não houve resistência de traficantes locais.
Os policiais apreenderam dezenas de sacos de drogas que estavam prontas para serem comercializadas. O caso foi registrado na 119ªDP (Rio Bonito).