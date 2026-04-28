Idoso é preso ameaçando pessoas com uma pistola na RJ-100, em Maria Paula

Um idoso, de 68 anos, foi preso ameaçando pessoas com uma pistola na RJ-100, na altura de Maria Paula, em São Gonçalo, próximo ao Sacolão da Horta, na manhã desta terça-feira (28).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe que estava em patrulha nos arredores recebeu informações de moradores que presenciaram a situação e se deslocou imediatamente ao local. Chegando nas proximidades, os policiais encontraram o suspeito.

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O homem, de 68 anos, foi encontrado com uma mochila, que carregava uma pistola calibre 9mm e 12 munições intactas. Ele foi encaminhado à 75ª DP (Rio do Ouro) junto com o material apreendido.

