Dois presos e fuzil apreendido no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

O caso está sendo registrado na 72ªDP (Mutuá) - Foto: Divulgação

O caso está sendo registrado na 72ªDP (Mutuá) - Foto: Divulgação

Dois homens foram presos, um fuzil e uma pistola foram apreendidos na manhã desta terça-feira (28), durante ação de policiais do 1ºBPM (São Gonçalo), no Complexo do Salgueiro, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo.

De acordo com informações iniciais, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram ao local para retirar barricadas. Ao chegarem iniciou um confronto com criminosos que atuam no tráfico de drogas da região.

Durante a fuga, dois acusados entraram numa casa, onde foram alcançados pelos policiais que apreenderam os homens com um fuzil 5,56 e uma pistola 9mm.

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O caso está sendo registrado na 72ªDP (Mutuá).