Caminhão tomba e causa interdição parcial na BR-101, em Niterói

O tombamento resultou na interdição de uma das faixas da via - Foto: Divulgação

O tombamento resultou na interdição de uma das faixas da via - Foto: Divulgação

Na madrugada desta terça-feira (28), um caminhão carregado de frutas tombou e provocou a interdição parcial da BR-101, em Niterói.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 4h, no km 321 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro.





Daniel Mundiware

Autor: Daniel Mundiware | Descrição:

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O tombamento resultou na interdição de uma das faixas da via (faixa 4), o que pode causar lentidão no tráfego da região. Apesar do impacto no fluxo de veículos, não houve registro de vítimas.

Equipes da PRF seguem no local para monitoramento da situação, organização do trânsito e adoção das medidas necessárias para a liberação total da pista.

Motoristas que trafegam pelo trecho devem redobrar a atenção e, se possível, buscar rotas alternativas até a normalização do trânsito.