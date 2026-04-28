Homem é preso e menor apreendido com drogas e arma em Niterói

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de um suspeito de 18 anos e na apreensão de um adolescente de 15 anos na tarde desta segunda-feira (27), na Comunidade do Sabão, no Centro de Niterói.

A ação teve início durante à tarde, sendo realizada por equipes do Patamo Estado, em apoio à 76ª Delegacia de Polícia (76ª DP). O objetivo era dar suporte a uma operação da Polícia Civil na região.

De acordo com a ocorrência, os agentes realizaram um cerco tático na localidade e conseguiram abordar dois indivíduos em atitude suspeita. Durante a revista, foram encontrados diversos materiais ilícitos em posse dos suspeitos.

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Entre os itens apreendidos estão uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, nove munições, além de grande quantidade de entorpecentes: 264 pedras de crack (87 gramas), 186 pinos de cocaína (130 gramas) e 21 invólucros de maconha (105 gramas). Também foram recolhidos radiotransmissores, dinheiro em espécie, um aparelho celular e equipamentos táticos.

Os dois envolvidos foram encaminhados à 76ª DP. O maior de idade permaneceu preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Já o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

Todo o material recolhido durante a ação permaneceu apreendido.