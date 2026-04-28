Homem é detido pela Guarda Municipal após agredir companheira

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do corpo de delito - Foto: Divulgação - Ascom

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do corpo de delito - Foto: Divulgação - Ascom

Agentes da Patrulha Maria da Penha e da Ronda Ostensiva Municipal, ambas da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo, prenderam um homem que teria agredido a companheira na cabeça com um pedaço de madeira. O homem teria acertado a cabeça da vítima e ainda a ameaçou com uma faca. A prisão foi realizada após a vítima dar entrada na Unidade Municipal de Pronto Atendimento (UMPA) de Nova Cidade.

Os agentes foram acionados depois que a vítima deu entrada já ferida na unidade de saúde, alegando ter sido vítima de violência doméstica. Ela, então, contou como foi agredida por seu companheiro.

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Os guardas iniciaram imediatamente as buscas, encontrando o suspeito nas proximidades com outros indivíduos. Ele foi abordado, contido, revistado e algemado; estava com uma tesoura com ponta e um canivete. A vítima contou que ele teria descartado os outros itens utilizados no crime em um local desconhecido.

O suspeito foi preso e levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), no Mutuá, onde a vítima foi ouvida. Posteriormente, o acusado foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde ficou preso.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do corpo de delito. Foi expedida uma medida protetiva protegendo a vítima do acusado.