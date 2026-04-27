Tentativa de assalto termina com suspeito preso e vítima baleada em São Gonçalo

Um criminoso foi preso e o outro escapou - Foto: Divulgação

Um criminoso foi preso e o outro escapou - Foto: Divulgação

Uma tentativa de assalto terminou com um homem preso e a vítima baleada na tarde desta segunda-feira (27), no bairro Covanca, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) estavam nas proximidades da Rua Benjamin Constant quando ouviram disparos de arma de fogo e foram verificar a ocorrência.

No local, os policiais flagraram uma tentativa de roubo em andamento. A vítima, de 38 anos, estava em um carro de luxo acompanhada de uma mulher, quando foi abordada por dois suspeitos em uma motocicleta. Houve reação e luta corporal, terminando com a vítima sendo atingida por disparos no ombro e na região da orelha.

Ferido, o homem foi socorrido e levado para atendimento médico, sem risco de morte.

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Um dos suspeitos, de 31 anoa de idade, foi detido ainda no local. O segundo conseguiu fugir na motocicleta utilizada na ação.

Com o suspeito preso, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, além de carregador e munições. Ele tinha cinco anotações criminais, incluindo de roubo.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves), onde o homem permaneceu preso.