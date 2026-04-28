Mulher morre em incêndio na própria residência, em São Gonçalo
Apontado como autor das chamas por vizinhos, companheiro da vítima foi linchado e levado pela polícia
min de leitura | Escrito por Redação | 28 de abril de 2026 - 00:44
Uma mulher morreu em um incêndio na própria residência, na noite desta segunda-feira (27), no Gradim, em São Gonçalo. O companheiro da vítima foi apontado como autor das chamas e acabou linchado pela população local.
Segundo informações da PM, os militares foram acionados para o local e, na chegada ao endereço, encontraram viaturas dos Bombeiros no local. Após o trabalho de contenção das chamas, bombeiros e policiais confirmaram a presença do corpo mulher no interior da residência.
O companheiro da vítima foi apontado por vizinhos como autor do incêndio. Ele foi agredido e acabou sendo localizado ferido na frente da casa. Ele recebeu atendimento médico e depois foi levado para delegacia.
Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do incêndio ou se o companheiro da vitima, de fato, foi o autor das chamas.
O caso foi registrado na 73ªDP (Neves).