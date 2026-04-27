Mulher é presa por suspeita de aplicar golpes em série com PIX falso em Niterói

Uma advogada de 41 anos foi presa em flagrante na última quarta-feira (22) em Icaraí, em Niterói, suspeita de aplicar golpes com comprovantes falsos de pagamento via PIX em comércios. Ela deve responder pelo crime de estelionato.

O último caso aconteceu em uma loja infantil na Rua Ministro Otávio Kelly e chamou a atenção pela forma como o crime teria sido executado, como simulações de transferências bancárias que não eram concluídas.

De acordo com a Polícia Civil, ela tentou fazer uma compra de cerca de R$ 950 usando um comprovante de PIX agendado, mas o valor não caiu na conta do estabelecimento. A proprietária desconfiou da transação e acionou policiais da 77ª DP (Icaraí), que efetuaram a prisão por volta das 17h40.

As investigações indicam que o caso não seria o único. O mesmo estabelecimento informou à polícia que suspeita já havia feito outras compras anteriormente, todas seguindo o mesmo padrão, com prejuízo total estimado em cerca de R$ 2,5 mil. De acordo com levantamentos da loja, nenhum dos valores foi efetivamente creditado.

Leia também:

Polícia Civil investiga grupo de mulheres suspeito de tentativas de invasão e furto a apartamentos em Niterói

Receita Federal apreende mais de R$ 130 mil em eletrônicos e perfumes no Aeroporto do Galeão





A Polícia Civil também apura a possível atuação da suspeita em outros estabelecimentos da região. Há registros semelhantes na área da 79ª DP (Jurujuba), com cerca de seis ocorrências com o mesmo modo de operação.

No momento da prisão, ela não teria oferecido resistência. Segundo a polícia, afirmou não entender a abordagem e permaneceu em silêncio após ser confrontada com as evidências. A acusada já foi transferida para o presídio e passou por audiência de custódia, ela segue detida em Benfica, na Zona Norte do Rio. A polícia orienta que possíveis vítimas verifiquem extratos bancários e, caso identifiquem ausência de pagamento, procurem a delegacia para registro de ocorrência e investigação.