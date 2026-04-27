Polícia prende chefe do tráfico de Minas Gerais em operação conjunta entre RJ e MG

Após trabalho envolvendo policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI/PMERJ) e a Agência Central de Inteligência da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, e informações provenientes da Central Disque Denúncia (2253-1177), foi preso na manhã deste domingo (26), no Estácio, Zona Central do Rio, o criminoso, membro da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), Alisson Gustavo Pereira Pinto, vulgo “Mindu”, de 30 anos.

Foragido da Justiça de Minas Gerais e escondido no Rio de Janeiro, “Mindu” chefiava o tráfico de drogas nas regiões dos bairros Santa Cruz, Nova Cachoeirinha, Ipiranga e Graça, localizados no Nordeste e Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Ele foi capturado após um mês de monitoramento, em um trabalho de cooperação entre as agências de inteligência do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, e não ofereceu resistência no momento da prisão.

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Contra ele constava um Mandado de Prisão, 2ª Vara De Tóxicos, Organização Criminosa E Lavagem De Bens E Valores Da Comarca De Belo Horizonte, TJMG, a prisão é decorrente de condenação transitada em julgado, do ano de 2021, pelos crimes de tráfico de drogas corrupção ativa, com pena restante de 9 anos e 4 meses em regime prisional fechado.

Diante dos fatos, ele foi levado à 18ª(Praça da Bandeira), onde foi confirmado um mandado e depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEPPEN RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça de Minas Gerais.