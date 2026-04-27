Receita Federal apreende mais de R$ 130 mil em eletrônicos e perfumes no Aeroporto do Galeão

A Receita Federal apreendeu, no último domingo (26), mais de R$ 130 mil em mercadorias durante fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão. A ação ocorreu em um voo doméstico proveniente de Foz do Iguaçu (PR), que tinha como destino final o Aeroporto de Natal (RN).

Um passageiro foi flagrado transportando produtos vindos do Paraguai sem comprovação de entrada regular no país, em quantidade que caracterizava finalidade comercial, informação confirmada pelo próprio viajante. Entre os itens apreendidos estavam 19 smartphones da marca Apple, a maioria do modelo iPhone 17 Pro Max, além de um MacBook Neo, dois iPads A16, dois relógios esportivos com GPS da marca Garmin e 17 frascos de perfumes de diferentes marcas.

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O valor total das mercadorias foi estimado em R$ 130.393,62. Todos os itens foram retidos, e os procedimentos fiscais cabíveis foram adotados conforme a legislação vigente. A apreensão é o resultado do trabalho da Receita Federal no controle aduaneiro, com foco na proteção da sociedade, na garantia da concorrência leal e na regularidade do comércio exterior.