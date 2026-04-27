Polícia Civil investiga grupo de mulheres suspeito de tentativas de invasão e furto a apartamentos em Niterói

Suspeitas não têm se intimidado com a presença de sistemas de monitoramento por vídeo - Foto: Reprodução/ Google Street View

Suspeitas não têm se intimidado com a presença de sistemas de monitoramento por vídeo - Foto: Reprodução/ Google Street View

Um grupo de mulheres suspeito de tentativas de invasão e furto a apartamentos em Niterói está sendo investigado pela Polícia Civil. Atuando principalmente nos bairros da Região das Praias da Baía, as suspeitas não têm se intimidado com a presença de sistemas de monitoramento por vídeo, utilizando disfarces para enganar funcionários e moradores.

Nos vídeos, é possível notar que as mulheres utilizam trajes esportivos, fones de ouvido e celulares para simular a aparência de moradores que acabaram de praticar atividades físicas, buscando reduzir a suspeita dos porteiros. Em um dos registros capturados no bairro Ingá, uma das suspeitas aparece abordando o porteiro através do interfone.

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Com naturalidade, ela afirma residir em uma das unidades do edifício. A entrada só não foi autorizada porque o funcionário verificou imediatamente os registros do condomínio, desmentindo a informação e forçando a retirada da mulher.

Logo depois, a mesma suspeita foi flagrada em outro prédio acompanhada de uma comparsa. Na nova tentativa, ela forneceu um número de apartamento específico, mas foi impedida de entrar novamente. O caso está sob responsabilidade da 77ª DP (Icaraí), que analisa as imagens registradas no dia 11.