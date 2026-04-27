Motorista de aplicativo sofre tentativa de assalto e é baleado durante perseguição na RJ-104

As imagens mostram o momento em que criminosos tentam abordar o carro pela primeira vez - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

As imagens mostram o momento em que criminosos tentam abordar o carro pela primeira vez - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um motorista de aplicativo foi baleado na mão após uma perseguição de cerca de três minutos durante uma tentativa de assalto na RJ-104, na altura de Maria Paula, na divisa entre Niterói e São Gonçalo. O caso, marcado por tensão e desespero, foi registrado pela câmera instalada no veículo da vítima. O vídeo foi compartilhado neste fim de semana nas redes sociais, mas a data do ocorrido não foi divulgada.

As imagens mostram o momento em que criminosos tentam abordar o carro pela primeira vez. O motorista consegue escapar, mas é alcançado logo depois. Durante a nova abordagem, os assaltantes disparam, atingindo a mão do trabalhador, que se desespera. Mesmo ferido, ele conseguiu manter o controle do veículo e escapar.

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A Polícia Militar relatou que já reforçou o patrulhamento na região após tomar conhecimento do caso. Já a Polícia Civil informou que a investigação está sob responsabilidade da 75ª DP (Rio do Ouro), que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.