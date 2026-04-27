Motorista de aplicativo sofre tentativa de assalto e é baleado durante perseguição na RJ-104
A Polícia Civil informou que a investigação está sob responsabilidade da 75ª DP (Rio do Ouro)
Um motorista de aplicativo foi baleado na mão após uma perseguição de cerca de três minutos durante uma tentativa de assalto na RJ-104, na altura de Maria Paula, na divisa entre Niterói e São Gonçalo. O caso, marcado por tensão e desespero, foi registrado pela câmera instalada no veículo da vítima. O vídeo foi compartilhado neste fim de semana nas redes sociais, mas a data do ocorrido não foi divulgada.
As imagens mostram o momento em que criminosos tentam abordar o carro pela primeira vez. O motorista consegue escapar, mas é alcançado logo depois. Durante a nova abordagem, os assaltantes disparam, atingindo a mão do trabalhador, que se desespera. Mesmo ferido, ele conseguiu manter o controle do veículo e escapar.
Leia também:
Polícia Civil faz operação contra roubo de cargas e prende suspeitos em São Gonçalo
PRF apreende veículo com placa adulterada em Itaboraí
A Polícia Militar relatou que já reforçou o patrulhamento na região após tomar conhecimento do caso. Já a Polícia Civil informou que a investigação está sob responsabilidade da 75ª DP (Rio do Ouro), que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.