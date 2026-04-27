Polícia Civil faz operação contra roubo de cargas e prende suspeitos em São Gonçalo

Até o momento, dois criminosos foram presos, seis veículos foram recuperados e drogas foram apreendidas - Foto: Divulgação

Até o momento, dois criminosos foram presos, seis veículos foram recuperados e drogas foram apreendidas - Foto: Divulgação

Policiais civis da 74ª DP (Alcântara) realizam, nesta segunda-feira (27), mais uma operação contra integrantes do Comando Vermelho envolvidos em roubos de cargas e de veículos em São Gonçalo. A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete” e conta com o apoio do Departamento-Geral de Polícia DGPI) e de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). São cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão contra integrantes do grupo criminoso em endereços no Jardim Catarina, Santa Luzia, Guaxindiba e no Complexo do Brejal, em São Gonçalo. Até o momento, dois criminosos foram presos, seis veículos foram recuperados e drogas foram apreendidas.

As diligências são resultado de um trabalho investigativo iniciado em janeiro deste ano, que permitiu identificar a estrutura e o modo de atuação do grupo criminoso. De acordo com os agentes, os envolvidos atuavam de forma organizada, associando o tráfico de drogas a roubos de cargas e de veículos, ampliando sua fonte de financiamento ilícito e fortalecendo a atuação territorial da facção.

As investigações também apontaram que os integrantes do Comando Vermelho utilizavam essas regiões como pontos estratégicos para esconder veículos roubados, armazenar cargas subtraídas e distribuir entorpecentes.

Leia também:

PRF apreende arma de fogo e dezenas de munições em Niterói

Polícia Civil mira esquema de golpes online com uso de máquinas de cartão





Com base nas provas reunidas ao longo dos últimos meses, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares, que estão sendo cumpridas nesta ação, reforçando o enfrentamento qualificado às organizações criminosas que atuam na região.

A ação tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 900 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em mais de R$ 52 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueios de bens e valores.