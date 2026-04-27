PRF apreende veículo com placa adulterada em Itaboraí

O motorista foi preso, suspeito do crime de receptação - Foto: Divulgação

O motorista foi preso, suspeito do crime de receptação - Foto: Divulgação

Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um automóvel com sinais identificadores adulterados durante uma fiscalização na BR-101, em Itaboraí, na manhã de domingo (26). O motorista foi preso, suspeito do crime de receptação.

Por volta das 9h, equipes da PRF realizavam uma fiscalização quando decidiram abordar um Fiat/Pulse que transitava próximo ao km 294, na pista no sentido Rio. Durante uma inspeção, os agentes constataram diversos sinais identificadores adulterados, além de um registro de roubo ativo, ocorrido em março de 2025.

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Inicialmente, o motorista afirmou que o carro pertencia a um cliente. Depois, mudou a versão e declarou que o havia comprado há um mês, sem qualquer comprovação documental.

O caso foi registrado na 73ª DP.