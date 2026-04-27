Polícia Civil mira esquema de golpes online com uso de máquinas de cartão

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) deflagraram, nesta segunda-feira (27), uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em golpes digitais, que se passava por uma plataforma oficial de pagamentos. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

As investigações tiveram início em 2025, após uma vítima relatar que foi enganada ao buscar atendimento por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, acreditando se tratar de canais oficiais da plataforma. Na ocasião, os criminosos induziram a vítima ao erro e realizaram transações bancárias não autorizadas.

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O grupo utilizava uma rede de máquinas de cartão, de diferentes operadoras, para processar os valores obtidos com os golpes. Em um dos casos, as transações foram vinculadas a equipamentos registrados em nome de um dos investigados. Ele foi ouvido na delegacia e confirmou possuir oito máquinas, supostamente utilizadas em eventos de uma casa de shows no Recreio dos Bandeirantes. Posteriormente, admitiu ter facilitado as operações a pedido de outro envolvido.

O esquema também incluía repasses imediatos dos valores via Pix para contas de terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento e ocultar a origem dos recursos ilícitos. Como contrapartida, os responsáveis pelos terminais de pagamento recebiam comissões em dinheiro.

Diante das evidências reunidas ao longo da investigação, a autoridade policial representou pelos mandados de busca e apreensão e são cumpridos nesta segunda, em endereços residenciais e em um estabelecimento comercial utilizado para armazenar as máquinas de cartão empregadas nos golpes.