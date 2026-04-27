Polícia Civil mira esquema de golpes online com uso de máquinas de cartão
O grupo utilizava uma rede de máquinas de cartão, de diferentes operadoras, para processar os valores obtidos com os golpes
Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) deflagraram, nesta segunda-feira (27), uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em golpes digitais, que se passava por uma plataforma oficial de pagamentos. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
As investigações tiveram início em 2025, após uma vítima relatar que foi enganada ao buscar atendimento por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais, acreditando se tratar de canais oficiais da plataforma. Na ocasião, os criminosos induziram a vítima ao erro e realizaram transações bancárias não autorizadas.
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O grupo utilizava uma rede de máquinas de cartão, de diferentes operadoras, para processar os valores obtidos com os golpes. Em um dos casos, as transações foram vinculadas a equipamentos registrados em nome de um dos investigados. Ele foi ouvido na delegacia e confirmou possuir oito máquinas, supostamente utilizadas em eventos de uma casa de shows no Recreio dos Bandeirantes. Posteriormente, admitiu ter facilitado as operações a pedido de outro envolvido.
O esquema também incluía repasses imediatos dos valores via Pix para contas de terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento e ocultar a origem dos recursos ilícitos. Como contrapartida, os responsáveis pelos terminais de pagamento recebiam comissões em dinheiro.
Diante das evidências reunidas ao longo da investigação, a autoridade policial representou pelos mandados de busca e apreensão e são cumpridos nesta segunda, em endereços residenciais e em um estabelecimento comercial utilizado para armazenar as máquinas de cartão empregadas nos golpes.