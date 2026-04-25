PM apreende fuzil e drogas após operação na Nova Brasília, em Niterói

Policiais do 12° BPM (Niterói) apreenderam um fuzil e farta quantidade de drogas, na manhã deste sábado (25) na Comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (Gat) da unidade foram ao local com o objetivo de localizar criminosos que estariam participando de disputas territoriais nas comunidades de Niterói.

Na região foi encontrado o material apreendido. Ainda não há informações de prisões.

O material será apresentado na 78ª DP (Fonseca), onde o caso será registrado.