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PM apreende fuzil e drogas após operação na Nova Brasília, em Niterói

Ainda não há informações de prisões

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 25 de abril de 2026 - 13:17
Material apreendido
Material apreendido -

Policiais do 12° BPM (Niterói) apreenderam um fuzil e farta quantidade de drogas, na manhã deste sábado (25) na Comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói.

Agentes do Grupamento de Ações Táticas (Gat) da unidade foram ao local com o objetivo de localizar criminosos que estariam participando de disputas territoriais nas comunidades de Niterói.

Na região foi encontrado o material apreendido. Ainda não há informações de prisões.

O material será apresentado na 78ª DP (Fonseca), onde o caso será registrado.

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