Policiais do 33ºBPM em ação conjunta com a SSI/PMERJ, com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam foragido da Justiça em Angra dos Reis

Jonathan Pacheco Soares, de 39 anos, acusado pela polícia de integrar o Comando Vermelho (CV), foi preso na manhã desta quinta-feira (23) no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. O criminoso estava foragido desde 2019, após ser liberado para uma Visita Periódica ao Lar (VPL) e não retornar à cadeia. A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre o 33º BPM (Angra dos Reis) e a 166ª DP (Angra dos Reis), com apoio do Disque Denúncia.

Jonathan cumpria uma pena de 10 anos por ter sido preso durante incursão na Favela do Calango, na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 9°BPM, e com ele foi apreendido maconha, cocaína e 216 mililitros de solvente Organoclorado, distribuídos em 18 frascos e 04 rádios transmissores.

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O criminoso foi levado à 166ª DP (Angra dos Reis), onde foi confirmado um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP). Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Polícia Penal do Rio de Janeiro (SEPPEN RJ), onde ficará acautelado à disposição da Justiça.