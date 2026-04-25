Homem que incendiou ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento se entrega à polícia

Uma mulher identificada como Fabrícia Dias, de 30 anos, teve o corpo incendiado pelo ex-companheiro na última terça-feira (21), no bairro Três Fontes, em Austin, em Nova Iguaçu. O crime teria sido motivado pela não aceitação do término do relacionamento por parte do suspeito. A vítima permanece internada em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu, após sofrer queimaduras de segundo grau em cerca de 50% do corpo.

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O acusado, Jefferson Silva, que estava sendo considerado foragido, se apresentou na 58ª DP (Posse) nessa quinta-feira (23). Contra ele, já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio. De acordo com as investigações, o homem teria utilizado álcool para atear fogo na vítima logo após descobrir que ela pretendia encerrar a relação. Após o ataque, ele fugiu do local.