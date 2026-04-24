Polícia Civil prende homem que manteve companheira em cárcere e a torturou por 10 dias

A vítima foi atraída para uma emboscada no dia 16 de abril; caso aconteceu em Nova Iguaçu

Escrito por Redação | 24 de abril de 2026 - 10:22
O agressor foi capturado no bairro Jardim Guandu em Nova Iguaçu

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu prenderam, nesta quinta-feira (23), um criminoso que manteve a companheira em cárcere por cerca de 10 dias, submetendo-a a sessões de tortura com chutes, socos, mordidas e agressões constantes, além de bater sua cabeça contra a parede. O agressor foi capturado no bairro Jardim Guandu, em Nova Iguaçu, após trabalho de inteligência da unidade.

De acordo com as investigações, a vítima foi atraída para uma emboscada no dia 16 de abril. O homem alegou precisar de ajuda para buscar atendimento em uma unidade de saúde, mas, ao chegar ao imóvel, a mulher começou a ser agredida. Durante os ataques, ele a pressionava a admitir um suposto relacionamento extraconjugal com um colega de trabalho, fazendo ofensas à sua conduta. As agressões só cessaram momentaneamente quando o filho do casal, de 2 anos, que presenciava a cena, começou a chorar.

As apurações revelaram que a violência foi contínua. Em outro momento, o autor retornou com uma tesoura e cortou o cabelo da vítima, afirmando que “queria ver quem iria se interessar por ela com a cara quebrada e careca”. Em seguida, tentou obrigá-la a enviar mensagens ao suposto amante e, diante da recusa, voltou a agredi-la, utilizando inclusive o celular, além de submetê-la a novas agressões físicas e humilhações.

A vítima conseguiu pedir ajuda após o agressor deixar o imóvel. Na delegacia, após prestar depoimento, a equipe realizou diligências imediatas e prendeu o autor em flagrante. Ele responderá pelos crimes de cárcere privado, tortura, lesão corporal e dano.

